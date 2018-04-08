В Тамбовской области затапливает Рассказово и Мордово 

Тамбовские спасатели сообщили о подтоплении частных домов в городе Рассказово.
Из-за подъема воды в реке Лесной Тамбов затоплена улица Набережно-Бугровая и соседний переулок с аналогичным названием. Пока что жителей подтопленных домов не эвакуируют, их дома не отрезаны от подачи электроэнергии, воды и газа. На случай ЧП подготовлен пункт временного размещения на 200 человек — в местной школе №3.
«Социально-значимые и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области.
В тот же день пришло сообщение о поднятии уровня воды в реке Битюг, подтопило приусадебных участков в поселке Мордово на улицах Красная, Базарная, Набережная, Советская и Почтовая.