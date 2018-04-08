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Низководный мост через Тешу затопило в Навашинском районе
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Низководный мост через Тешу затопило в Навашинском районе 

Newsroom24 28 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом 8 апреля сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Ежегодно затапливаемый мост расположен в Навашинском районе на дороге село Ломовка (Кулебаки) — поселок Теша (Навашино). Мост находится в 9 км от поселка Теша.
Уровень воды над мостом составляет 15 см, площадь затопления — 50 кв.м. Автомобильное сообщение с населенным пунктом Теша не нарушено. Жилые дома в зону затопления не попадают.
Ранее сообщалось о том, что движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области.
Фото МЧС
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