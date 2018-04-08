Низководный мост через Тешу затопило в Навашинском районе

Об этом 8 апреля сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ежегодно затапливаемый мост расположен в Навашинском районе на дороге село Ломовка ( Кулебаки ) — поселок Теша ( Навашино ). Мост находится в 9 км от поселка Теша.

Уровень воды над мостом составляет 15 см, площадь затопления — 50 кв.м. Автомобильное сообщение с населенным пунктом Теша не нарушено. Жилые дома в зону затопления не попадают.

Ранее сообщалось о том, что движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области.