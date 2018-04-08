Ещё
В Красногвардейском районе подтопило дорогу из-за паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красногвардейском районе подтопило дорогу из-за паводка 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня, 8 апреля, около 16:00 было закрыто движение по автомобильной дороге в районе реки Ток.
Как сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области, из-за повышения воды в реке, Новоюлдашево подтоплен низководный мост в районе села Плешаново. Сотрудники дорожного управления выставили запрещающие знаки.
Движение ограничено в районе сел Плешаново и Малоюлдашево.
В 16:30 в результате повышения уровня воды реки Малый Уран подтоплен низководный мост из поселка 5 Отделение.
МЧС напоминает: во избежание несчастных случаев не игнорируйте запрещающие знаки и не пересекайте водоемы по закрытым в связи с подтоплениями мостам!
ProOren: последние новости
В Оренбургской области подтопило еще три низководных моста В Александровском районе подтоплен низководный мост Мост в Каргале остается затопленным из-за паводка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар484
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет25
Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»245
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке117
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко32
Видео
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение