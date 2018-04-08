В Красногвардейском районе подтопило дорогу из-за паводка

Сегодня, 8 апреля, около 16:00 было закрыто движение по автомобильной дороге в районе реки Ток.

Как сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области, из-за повышения воды в реке, Новоюлдашево подтоплен низководный мост в районе села Плешаново. Сотрудники дорожного управления выставили запрещающие знаки.

Движение ограничено в районе сел Плешаново и Малоюлдашево.

В 16:30 в результате повышения уровня воды реки Малый Уран подтоплен низководный мост из поселка 5 Отделение.