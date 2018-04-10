В райцентре Мордово Тамбовской области объявили режим ЧС из-за паводка

ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости . Власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в райцентре Мордово Тамбовской области , где из-за разлива реки Битюг оказались подтоплены пять улиц и эвакуированы 25 человек, сообщает во вторник областная администрация.

Резкое потепление на прошлой неделе привело к обильному таянию снега в Тамбовской области. Как отмечали власти региона, система водоотведения в населенных пунктах не справлялась с большими объемами талых вод, и подтопление угрожало целым улицам в городах и селах. На минувшей неделе наиболее сильно пострадал от паводка Моршанск — город с населением почти 40 тысяч человек, где затопило пять улиц и были эвакуировали в пункты временного размещения 22 человека, в том числе 15 детей. Власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации, который сняли накануне — после того, как вода ушла.

"В рабочем поселке Мордово на улицах Почтовая, Красная, Базарная, Набережная, Советская из-за разлива реки Битюг произошло подтопление семи домов и 18 приусадебных участков. Эвакуировано 25 человек, четыре человека отказались покидать свои дома. В райцентре введен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Мордовского района подтоплены два моста, в результате там перекрыто движение транспорта.

"В селе Бокино Тамбовского района из-за повышения уровня воды на реке Цна произошло подтопление подъездных путей к улицам Заречная и Набережная, на которых находится 145 домов и проживает более 300 человек", — информируют областные власти. Властями и спасателями организована лодочная переправа. Как отмечает обладминистрация, проблем с продуктами питания и питьевой водой в селе нет.

В Мичуринском районе подтоплены мосты через реки Иловай и Воронеж, а также несколько дорог. Для жителей населенного пункта Лесохимучасток организована переправа.