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На побережье Японского моря впервые за 17 лет выпал апрельский снег
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На побережье Японского моря впервые за 17 лет выпал апрельский снег 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Апрельский снег выпал в префектуре Фукуи на побережье Японского моря — впервые за последние 17 лет. Об этом сообщил телеканал NHK.
Высота снежного покрова в горных районах, а также в небольшом городе Оно составила от 7 до 11 см. Температура воздуха при этом не поднималась выше 4-5 градусов Цельсия, что в этом регионе обычно характерно для февраля — самого холодного месяца в году. «Это крайне необычно увидеть снег в апреле. Я была очень удивлена, выйдя на улицу и почувствовав такой холод», — рассказал одна из жительниц Оно.
Вдобавок ко всему неожиданные осадки совпали с сезоном цветения сакуры в Фукуи. В результате местные жители смогли сделать множество фотографий нежных розовых цветов, припорошенных снегом.
По сообщениям метеорологов, нехарактерное природное явление было вызвано образовавшейся в районе префектур на побережье Японского моря областью низкого давления и потоками холодного воздуха. Сразу после этого в регион придут дожди, а затем установится теплая весенняя погода.
В этом году сезон цветения сакуры в Японии начался в середине марта — на 9 дней раньше обычного. Это было вызвано аномально высокой температурой воздуха. К примеру, в столичном регионе он прогревался до 25 градусов Цельсия.
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