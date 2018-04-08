Жилой дом вспыхнул на северо‐востоке столицы 

Днем 8 апреля загорелась квартира в жилом доме на улице Грекова в столичном районе Северное Медведково. Прибывшие на место спасатели, потушили пламя в течение получаса, сообщили телеканалу «360» в пресс‐службе МЧС по Москве.
Заявка о пожаре в Медведково поступила в 10:55. Его ликвидировали в 11:24 — пресс-служба МЧС по Москве.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
В воскресенье возгорание произошло в жилом доме на Болотниковской улице в Москве. По предварительным данным, огонь возник в жилой квартире на четвертом этаже
17-этажного
дома. Есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.