Число спасенных при тушении пожара в квартире на юге Москвы увеличилось до 55

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2 были спасены 55 человек, из них восемь детей», — сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном МЧС РФ сообщили, что по указанному адресу произошел пожар площадью 50 кв. м в квартире на четвертом этаже 17-этажного дома. Пожарные спасли более 20 человек. Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в результате пожара пострадали три человека.