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Число спасенных при тушении пожара в квартире на юге Москвы увеличилось до 55
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Число спасенных при тушении пожара в квартире на юге Москвы увеличилось до 55 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
При ликвидации возгорания в квартире одного из домов в столичном районе Нагорный были спасены 55 человек. Об это Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2 были спасены 55 человек, из них восемь детей», — сказал собеседник агентства.
Ранее в столичном МЧС РФ сообщили, что по указанному адресу произошел пожар площадью 50 кв. м в квартире на четвертом этаже 17-этажного дома. Пожарные спасли более 20 человек. Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в результате пожара пострадали три человека.
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