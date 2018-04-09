В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшейся льдины

"Днем 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошел отрыв льда с людьми", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 500 метрах от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, за которой находятся около 30 рыбаков-любителей. Протяженность льдины составляет несколько километров, возле мыса Свободный она соприкасается с сушей, сообщили в МЧС.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке «Хивус». Четыре рыбака уже доставлены на берег, добавили в ведомстве.