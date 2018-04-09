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В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшейся льдины
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В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшейся льдины 

РИА Новости 15 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр — РИА Новости. Операция по спасению около 30 рыбаков с оторвавшейся льдины ведется на Сахалине, уже удалось спасти четырех человек, сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области.
"Днем 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошел отрыв льда с людьми", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 500 метрах от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, за которой находятся около 30 рыбаков-любителей. Протяженность льдины составляет несколько километров, возле мыса Свободный она соприкасается с сушей, сообщили в МЧС.
В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке «Хивус». Четыре рыбака уже доставлены на берег, добавили в ведомстве.
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