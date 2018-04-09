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Сахалин: отколовшаяся льдина унесла в море около ста любителей зимней рыбалки
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Сахалин: отколовшаяся льдина унесла в море около ста любителей зимней рыбалки 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Сотня рыбаков дрейфует на льдине со вчерашнего дня в нескольких километрах от берега на Сахалине. Несмотря на предупреждения МЧС об опасности рыбалки, накануне люди вышли на неустойчивый лед.
Из-за оттепели и сильного ветра льдина раскололась. Ширина разъема быстро достигла метра и продолжала увеличиваться. Многие пытались выбраться своими силами, в том числе, преодолеть разлом с помощью снегоходов.
По предварительной информации пострадавших нет. По словам очевидцев, сейчас трещина стала меньше. Лёд постепенно сходится. На месте продолжают дежурить спасатели, сообщает телеканал «Россия 24».
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