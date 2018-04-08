В Карачаево-Черкесии два человека сорвались со скалы

"Информация о происшествии поступила дежурным в 00.50 мск. В селе Коста-Хетагурова в Карачаевском районе, по сообщению очевидцев, со скального берега реки Кубань с высоты 20 метров упали два человека, один из которых погиб, один травмирован", — говорится в сообщении.