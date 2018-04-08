Ещё
Спасатели эвакуировали более 20 человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели эвакуировали более 20 человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на Болотниковской улице в Москве, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ.
В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сообщение о пожаре поступило в 10:52 мск. По предварительной информации, горела квартира на 4-м этаже 17-этажного жилого дома.
Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что с этажей над горящей квартирой с помощью автолестниц и по маршевым лестницам спасены 23 человека. Пострадали трое, включая ребенка.
ТАСС: последние новости
Весеннее половодье отрезало 14 населенных пунктов в трех регионах России Спасатели отмечают повышение уровня рек в Центральной России Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-западе Турции
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением386
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей648
Сын Яковлевой попал в психушку158
Выживший после операции подросток заговорил на чужом языке46
В Москве загорелся многоэтажный дом16
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение