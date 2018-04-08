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Во «Внукове» из‑за сильного ветра самолет столкнулся со стремянкой
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Во «Внукове» из‑за сильного ветра самолет столкнулся со стремянкой 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Самолет столкнулся со стремянкой из-за сильного ветра в столичном аэропорту «Внуково», сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел во «Внукове» 7 апреля, когда порывы ветра достигали 18 метров в секунду.
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