Во «Внукове» из‑за сильного ветра самолет столкнулся со стремянкой

Инцидент произошел во «Внукове» 7 апреля, когда порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

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