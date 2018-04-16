В Уфе талыми водами затопило сады 

В башкирской столице все больше жертв весеннего паводка. На этот раз под воду ушли дачные участки в районе Безелевки Калининского района Уфы. Талые воды залили сразу несколько садовых товариществ.
— Сильнее всего пострадало СНТ 14 от УМПО. Сейчас глубина воды около 40 сантиметров. Талые воды пребывают уже неделю. Что будет дальше — неизвестно, — переживают местные жители.
Специалисты Башгидромета уверяют, что пик паводка пройден. В реках постепенно снижается уровень воды. В опасных участках работают спасатели.