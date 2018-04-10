Ещё
Под Уфой затопило поселок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Уфой затопило поселок 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 9 апреля весенний паводок добрался до Уфимского района. Вода подтопила поселок Булгаково. Сразу четыре дома оказались отрезанными от «Большой земли».
— Вода скопилась во дворах, в самих домах сухо, — пояснили в МЧС республики. — По данным адресам проживают восемь человек, из них один ребенок.
Оказалось, что на месте не было русла для талых вод. В зону подтопления выехали спасатели со спецтехникой. Тракторы сейчас выкапывают русло для воды.
Система водоснабжения в поселке не нарушена. Сотрудники МЧС подготовили запас продуктов питания, медикаментов и питьевой воды.
ufa1.ru: последние новости
Самолёт Уфа — Вьетнам экстренно сел в Красноярске В затопленном башкирском поселке снизился уровень воды В Башкирии за сутки вода поднялась на 30 сантиметров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14879
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России60
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым749
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд61
Сын Табакова взбесил народ155
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:27
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:24
Таксисты решили ограбить офис и попали на видео
Происшествия
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение