Под Уфой затопило поселок

Вечером 9 апреля весенний паводок добрался до Уфимского района. Вода подтопила поселок Булгаково. Сразу четыре дома оказались отрезанными от «Большой земли».

— Вода скопилась во дворах, в самих домах сухо, — пояснили в МЧС республики. — По данным адресам проживают восемь человек, из них один ребенок.

Оказалось, что на месте не было русла для талых вод. В зону подтопления выехали спасатели со спецтехникой. Тракторы сейчас выкапывают русло для воды.

Система водоснабжения в поселке не нарушена. Сотрудники МЧС подготовили запас продуктов питания, медикаментов и питьевой воды.