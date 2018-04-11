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Под Уфой затопило 10 дворов и частный дом
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Под Уфой затопило 10 дворов и частный дом 

ufa1.ru 25 минут назад
Фото: ufa1.ru
Возле республиканской столицы минувшим вечером, 10 апреля, разлилась река Берсианка.
В зону затопления попали десять дворов и частный дом, которые расположены на территории Чесноковки. Жители сообщили, что с 20:30 вода в реке начала стремительно прибывать. Сначала затопила дворики, а потом пошла дальше, в итоге один из частных одноэтажных домов оказался подтоплен — вода через входную дверь залила первый этаж.
На место выехали 10 спасателей и ликвидаторов ЧС. Они сообщили, что опасных объектов в зоне затопления нет, пострадавших также не обнаружили. Жильцам затопленного дома предложили пункт временного размещения в детском лагере «Гидравлика», но они отказались.
— Ведется откачка воды, сотрудники РСЧС и МЧС по Башкирии контролируют ситуацию, — сообщили республиканские спасатели.
ufa1.ru: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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