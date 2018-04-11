Под Уфой затопило 10 дворов и частный дом

Возле республиканской столицы минувшим вечером, 10 апреля, разлилась река Берсианка.

В зону затопления попали десять дворов и частный дом, которые расположены на территории Чесноковки. Жители сообщили, что с 20:30 вода в реке начала стремительно прибывать. Сначала затопила дворики, а потом пошла дальше, в итоге один из частных одноэтажных домов оказался подтоплен — вода через входную дверь залила первый этаж.

На место выехали 10 спасателей и ликвидаторов ЧС. Они сообщили, что опасных объектов в зоне затопления нет, пострадавших также не обнаружили. Жильцам затопленного дома предложили пункт временного размещения в детском лагере «Гидравлика», но они отказались.