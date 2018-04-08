Порядка 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В воскресенье, 8 апреля, стало известно о задержке и отмене почти 20 рейсов в московских аэропортах.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Домодедово задержано восемь рейсов и один отменен. В воздушной гавани Шереметьево задержан вылет семи самолетов.

В свою очередь, в аэропорту задержано два рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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