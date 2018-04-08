Порядка 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах 

В аэропорту Домодедово отменен вылет одного самолета.
В воскресенье, 8 апреля, стало известно о задержке и отмене почти 20 рейсов в московских аэропортах.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Домодедово задержано восемь рейсов и один отменен. В воздушной гавани Шереметьево задержан вылет семи самолетов.
В свою очередь, в аэропорту задержано два рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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