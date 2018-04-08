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В Ливнах на пожаре в квартире пострадал местный житель
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В Ливнах на пожаре в квартире пострадал местный житель 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание в одном из домов на улице Мира города Ливны произошло сегодня ночью, 8 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о том, что загорелась квартира поступило на пульт дежурного ПСЧ -7 в 01.18. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание мебели. В ликвидации возгорания принимали участие 3 единицы техники и 10 сотрудников Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был потушен в 01.55. Имеется пострадавший, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Подробности возгорании не уточняются.
Сообщение В Ливнах на пожаре в квартире пострадал местный житель появились сначала на РИА 57.
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