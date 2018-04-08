В Ливнах на пожаре в квартире пострадал местный житель

Возгорание в одном из домов на улице Мира города Ливны произошло сегодня ночью, 8 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о том, что загорелась квартира поступило на пульт дежурного ПСЧ -7 в 01.18. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание мебели. В ликвидации возгорания принимали участие 3 единицы техники и 10 сотрудников Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был потушен в 01.55. Имеется пострадавший, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Подробности возгорании не уточняются.