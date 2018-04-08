В результате пожара в Новгородской области погибли пять человек 

В результате пожара в частном доме в Новгородской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщает «Пятый канал».
Отмечается, что инцидент произошёл на Речной улице в селе Волотово.
Сигнал о ЧП поступил на пульт сотрудников спасательных служб в воскресенье, 8 апреля в 03:00.
После ликвидации пожара было обнаружено, что все находившиеся в доме люди погибли.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.