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Американка умерла от удара молнии
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Американка умерла от удара молнии 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Удар молнии убил 23-летнюю жительницу американского города Уайт-Спрингс, штат Флорида. Еще четыре человека получили ранения, сообщил телеканал CNN.
Трагедия произошла 7 апреля. Во время грозы пять человек укрылись в трейлере. В какой-то момент в него попала молния, после чего находившаяся внутри девушка мгновенно погибла.
По данным американских синоптиков, до конца недели на юго-востоке США будут бушевать ливни и штормы.
В середине марта молния убила 16 прихожан в африканской церкви Адвентистов седьмого дня. Это случилось во время сильной грозы в Руанде. После ЧП несколько человек в критическом состоянии попали в местные больницы.
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