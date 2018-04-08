Американка умерла от удара молнии 

Удар молнии убил 23-летнюю жительницу американского города Уайт-Спрингс, штат Флорида. Еще четыре человека получили ранения, сообщил телеканал CNN.
Трагедия произошла 7 апреля. Во время грозы пять человек укрылись в трейлере. В какой-то момент в него попала молния, после чего находившаяся внутри девушка мгновенно погибла.
По данным американских синоптиков, до конца недели на юго-востоке США будут бушевать ливни и штормы.
В середине марта молния убила 16 прихожан в африканской церкви Адвентистов седьмого дня. Это случилось во время сильной грозы в Руанде. После ЧП несколько человек в критическом состоянии попали в местные больницы.