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Над левым берегом возле Димитровского моста поднялся чёрный столб дыма
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Над левым берегом возле Димитровского моста поднялся чёрный столб дыма
ngs.ru
7 минут назад
Фото:
ngs.ru
Комментарии
Утром 8 апреля на левом берегу
Новосибирска
возле Димитровского моста начался пожар.
Очевидцы сообщают, что пожар произошёл рядом с аквапарком.
НГС выясняет подробности.
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