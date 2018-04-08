Ещё
Над левым берегом возле Димитровского моста поднялся чёрный столб дыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Над левым берегом возле Димитровского моста поднялся чёрный столб дыма 

ngs.ru 7 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 8 апреля на левом берегу Новосибирска возле Димитровского моста начался пожар.
Очевидцы сообщают, что пожар произошёл рядом с аквапарком.
НГС выясняет подробности.
ngs.ru: последние новости
Паводок: приток воды в Новосибирское водохранилище может превысить норму на 10% В Новосибирске пропали три девочки: их ищут полиция и волонтёры «Пусть покажут готовность к ЧП»: новосибирцы получили рассылку с призывом к бойкоту торговых центров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя: «Новые факты могут перевернуть дело Скрипаля»102
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй418
Сестра Савченко показала «пасхальные» гранаты7
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат129
Скрипалей предложили переправить в США181
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение