Над левым берегом возле Димитровского моста поднялся чёрный столб дыма

Очевидцы сообщают, что пожар произошёл рядом с аквапарком.

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