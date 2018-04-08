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Более 25 тысяч человек остались без света в Махачкале
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Более 25 тысяч человек остались без света в Махачкале 

Авторадио 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Произошло отключение воздушной линии электропередачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Сейчас на месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы. Причины произошедшего выясняются.
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