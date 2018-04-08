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МЧС: при задымлении на шахте в Кузбассе никто не пострадал
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МЧС: при задымлении на шахте в Кузбассе никто не пострадал 

RT на русском 43 минуты назад
В Кемеровской области сотрудники шахты имени Ленина в Междуреченске из-за задымления на предприятии самостоятельно вышли на безопасный участок, угрозы для людей нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«По состоянию на 02:40 (22:40 мск) люди из шахты самостоятельно вышли на поверхность, угрозы для людей нет. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время от МЧС на месте продолжают работать 53 человека личного состава и 8 единиц техники.
Ранее сообщалось об эвакуации горняков из шахты в Кузбассе в связи с задымлением.
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