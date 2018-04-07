Сахалинская АК «Аврора» делает ставку на канадские турбопропы

Принадлежащая администрации Сахалина (51 проц.) и Аэрофлоту (49 проц.) авиакомпания (Aurora) получила дополнительную капитализацию, для использования средств на покупку пяти турбовинтовых самолетов DHC-6 Twin Otter 400. Они будут служить для развития транспортной сети на Курилах.

Впервые в истории откроется регулярный маршрут между Южно-Сахалинском и спорным с Японией островом Шикотан. На следующем этапе развития будет запущено постоянное сообщение из Петропавловско-Камчатска на остров Парамушир. На обоих островах вскоре должно начаться строительство взлетно-посадочных полос.

«Аврора» уже имеет опыт эксплуатации самолетов Twin Otter 400 производимых канадской компанией Viking Air. Она использует их в Дальневосточном федеральном округе. Самолеты налетали уже более 10 тыс. часов. Самолеты Twin Otter 400 могут перевозить до 19 пассажиров. Для взлета и посадки им достаточна короткая полоса длинной до 360 метров. «Аврора» располагает тремя самолетами этой модели.