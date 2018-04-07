В Индии совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Вьетнама в Екатеринбург

На борту авиалайнера находились 345 пассажиров. Никто из людей не пострадал. Причиной посадки, предположительно, стали технические проблемы.

Информацию о вынужденной посадке самолета с россиянами уже подтвердил представитель аэропорта. По его словам, к лайнеру прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты. Однако помощь экстренных служб не понадобилась.