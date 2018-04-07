Ещё
В Индии совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Вьетнама в Екатеринбург
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй

В Индии совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Вьетнама в Екатеринбург 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
Самолет российской чартерной компании Royal Flight, выполнявший рейс 8772 по маршруту Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург, экстренно приземлился в международном аэропорту Дели, передает РИА «Новости».
На борту авиалайнера находились 345 пассажиров. Никто из людей не пострадал. Причиной посадки, предположительно, стали технические проблемы.
Информацию о вынужденной посадке самолета с россиянами уже подтвердил представитель аэропорта. По его словам, к лайнеру прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты. Однако помощь экстренных служб не понадобилась.
e1.ru: последние новости
Скончалась народная артистка России Наталья Попович Инженер по электробезопасности: «Чем старше торговый центр или магазин, тем хуже обстоят дела» В Екатеринбурге полиция поймала парней, которые с гантелями нападали на прохожих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Индии экстренно сел российский самолёт25
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре181
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США48
Кота Скрипаля сожгли из огнемета185
Недалекие: суровые русские и кислые американцы9
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение