В Индии совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Вьетнама в Екатеринбург 

Самолет российской чартерной компании Royal Flight, выполнявший рейс 8772 по маршруту Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург, экстренно приземлился в международном аэропорту Дели, передает РИА «Новости».
На борту авиалайнера находились 345 пассажиров. Никто из людей не пострадал. Причиной посадки, предположительно, стали технические проблемы.
Информацию о вынужденной посадке самолета с россиянами уже подтвердил представитель аэропорта. По его словам, к лайнеру прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты. Однако помощь экстренных служб не понадобилась.