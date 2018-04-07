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В Саратовской области затоплены девять мостов и плотина
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В Саратовской области затоплены девять мостов и плотина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщили в ГУ МЧС региона, по состоянию на 20. 00, в результате паводка в области затоплены мосты у Залесянки, Штейнгардт и Песчанки Самойловского района, а так же у Невежкино, Атаевки и поселка Лысые Горы Лысогорского района. Затоплен мост у села Монастырское Калининского муниципального района, в Аткарске и поселке Земляные Хутора Аткарского района. Также затоплена насыпная плотина у села Березовка Балашовского района. На этих участках есть объездные дороги, а в Аткарском районе организованы две лодочные переправы. В результате подъема уровня воды в реке Терса и в Елань подтоплены 29 приусадебных участов и два жилых дома в Самойловском муниципальном районе.
— Жизнедеятельность населения не нарушена. Из двух домов из села Криуша пришлось эвакуировать трех человек. Пожилую гражданку отвезли в больницу, а двух жителей — к родственникам, — уточнили в главке.
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