В Саратовской области затоплены девять мостов и плотина

Как сообщили в ГУ МЧС региона, по состоянию на 20. 00, в результате паводка в области затоплены мосты у Залесянки, Штейнгардт и Песчанки Самойловского района, а так же у Невежкино, Атаевки и поселка Лысые Горы Лысогорского района. Затоплен мост у села Монастырское Калининского муниципального района, в Аткарске и поселке Земляные Хутора Аткарского района. Также затоплена насыпная плотина у села Березовка Балашовского района. На этих участках есть объездные дороги, а в Аткарском районе организованы две лодочные переправы. В результате подъема уровня воды в реке Терса и в Елань подтоплены 29 приусадебных участов и два жилых дома в Самойловском муниципальном районе.

— Жизнедеятельность населения не нарушена. Из двух домов из села Криуша пришлось эвакуировать трех человек. Пожилую гражданку отвезли в больницу, а двух жителей — к родственникам, — уточнили в главке.