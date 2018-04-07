МЧС предупреждает жителей Волховского района о возможных подтоплениях

Из-за повышения уровня воды в водоемах в ближайшие дни в поселке Свирица Волховского района Ленобласти может подтопить дома, дворовые территории и дороги. Об этом предупреждает МЧС

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 апреля уровень воды по гидрологическому посту ГП Новоладожский канал — пгт Новая Свирица превысил неблагоприятную отметку 573 см БС, при которой в поселке Свирица затапливаются огороды и хозяйственные постройки.

В ближайшие дни, по прогнозам специалистов, уровень воды будет колебаться в районе неблагоприятной отметки. В связи с этим МЧС предупреждает, что в Свирице возможно подтопление жилого сектора, придворовых территорий, дорог и пойменных участков в поселке Свирица.