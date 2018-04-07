Ещё
МЧС предупреждает жителей Волховского района о возможных подтоплениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупреждает жителей Волховского района о возможных подтоплениях 

Ivyborg.ru 1 час назад
Из-за повышения уровня воды в водоемах в ближайшие дни в поселке Свирица Волховского района Ленобласти может подтопить дома, дворовые территории и дороги. Об этом предупреждает МЧС.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 апреля уровень воды по гидрологическому посту ГП Новоладожский канал — пгт Новая Свирица превысил неблагоприятную отметку 573 см БС, при которой в поселке Свирица затапливаются огороды и хозяйственные постройки.
В ближайшие дни, по прогнозам специалистов, уровень воды будет колебаться в районе неблагоприятной отметки. В связи с этим МЧС предупреждает, что в Свирице возможно подтопление жилого сектора, придворовых территорий, дорог и пойменных участков в поселке Свирица.
Ivyborg.ru: последние новости
Пенсионерка погибла при пожаре в Сиверском Завтра в Ленобласти ждут повышенное количество ДТП МЧС Ленобласти предупреждает о сильном снеге и штормовом ветре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре138
В Германии грузовик въехал в толпу людей253
Порошенко пообещал украинцам победу в войне365
Недалекие: суровые русские и кислые американцы7
В Индии экстренно сел российский самолёт3
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение