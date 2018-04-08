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На трассе М-5 из-за моста через Сорочку водителям придется ехать в объезд
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На трассе М-5 из-за моста через Сорочку водителям придется ехать в объезд 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области на трассе М-5 «Урал» сложилась сложная дорожная ситуация в районе моста через реку Сорочка. В связи с повышением уровня воды в реке Сорочка с 17:30 7 апреля введено ограничение движения для всех типов транспортных средств на этом участке трассы.
Причем этот мост уже давно является проблемным, по словам водителей большегрузов и местных жителей, отремонтировать мост власти пообещали еще в прошлом году.
Еще несколько дней назад пользователи соцсетей жаловались на то, что по мосту сложно проехать, движение организовано лишь на одной полосе. Сейчас мост закрыли совсем.
Как сообщают в ГУ МЧС по Оренбургской области, мост полностью не подтоплен, ведутся работы по расчистке подмостового габарита.
Организованы объезды для машин.
Водители говорят, что объезд — это лишний крюк в 300 км. «АиФ Оренбург» уже завтра попытается выяснить, что же на самом деле происходит на этом участке трассы.
Возможные маршруты объезда:
а/д «Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск» — а/д «Илек — Ташла — Соболево» — а/д «Ивановка — Сорочинск — Ташла» (для всех видов транспортных средств);а/д «Пристанционный — Богдановка» — а/д «Подъезд к с. Кирсановка от а/д Пристанционный — Богдановка» — а/д «Подъезд к с. Кирсановка от а/д Подъезд к г. Оренбургу от а/д М-5 „Урал“ (Самара — Оренбург)» (для легковых транспортных средств и автобусов).
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