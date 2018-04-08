На трассе М-5 из-за моста через Сорочку водителям придется ехать в объезд

Оренбургской области на трассе М-5 «Урал» сложилась сложная дорожная ситуация в районе моста через реку Сорочка. В связи с повышением уровня воды в реке Сорочка с 17:30 7 апреля введено ограничение движения для всех типов транспортных средств на этом участке трассы.

Причем этот мост уже давно является проблемным, по словам водителей большегрузов и местных жителей, отремонтировать мост власти пообещали еще в прошлом году.

Еще несколько дней назад пользователи соцсетей жаловались на то, что по мосту сложно проехать, движение организовано лишь на одной полосе. Сейчас мост закрыли совсем.

Как сообщают в ГУ МЧС по Оренбургской области, мост полностью не подтоплен, ведутся работы по расчистке подмостового габарита.

Организованы объезды для машин.

Водители говорят, что объезд — это лишний крюк в 300 км. « АиФ Оренбург » уже завтра попытается выяснить, что же на самом деле происходит на этом участке трассы.

Возможные маршруты объезда: