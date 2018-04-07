Супервулканы, способные погрузить планету в вечную зиму

С древних времен извержения вулканов были причиной катастрофических изменений на Земле. Под тучами пепла и потоками лавы исчезали целые города и цивилизации. Чаще всего за такими ужасными событиями стояли так называемые супервулканы. Супервулкан — термин хоть и не научный, но довольно удачно подобранный — в теории, извержение одного супервулкана может привести к гибели всего живого на планете. Мощность супервулкана может в несколько сотен раз превышать мощность всех вместе взятых обычных земных вулканов. Извержение такой силы чревато выбросами в атмосферу огромных объемов пепла, что неизбежно приведет к понижению средней температуры, а реки кипящей лавы и кислотные дожди довершат начатое.

Йеллоустоунский вулкан

Самый большой в Северной Америке супервулкан расположен на территории Йеллоустоунского национального парка. Вулкан не извергался уже более 600 тысяч лет и, по словам вулканологов, не так давно начал проявлять признаки активности. Если этот гигант все-таки пробудится от спячки, в лучшем случае, его мощности хватит, чтобы устроить на планете еще один Ледниковый период. В худшем — извержение Йеллоустоунского супервулкана разбудит все остальные активные вулканы на Земле и вызовет настоящий апокалипсис.

Кампи Флегреи

Италии , неподалеку от Неаполя , находится кальдера Кампи Флегреи — одного из крупнейших и опаснейших супервулканов в мире. Увидеть вулканическое жерло, скрытое под этим, казалось бы, безмятежным пейзажем нельзя. Однако в случае извержения поверхность Земли пойдет трещинами, и вскоре все 13 километров кальдеры обрушаться в резервуар с магмой, которая начнет в свою очередь выливаться на поверхность. Извержение, скорее всего, приведет к образованию нового Везувий-подобного конуса. А при худшем варианте развития событий произойдет уничтожение большой части жизни в Европе.

Камчатский супервулкан

Не так давно, а именно в 2007 году учеными Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения РАН был обнаружен первый (и надеемся, что последний) супервулкан родом из России . Гигантская кальдера — Карымшина — сформировалась на территории Южной Камчатки примерно 1,5 млн лет назад, когда в последний раз происходило извержение обнаруженного супервулкана. Вероятность того, что вулкан с Камчатского полуострова активизируется вновь, достаточно велика, учитывая, что Большое Огненное кольцо совсем рядом. Кроме того в последние годы активизировалось несколько крупных вулканов, находящихся неподалеку, а нарастающая сейсмическая активность может в свою очередь спровоцировать и гигантский супервулкан, о последствиях извержения которого ученые стараются говорить как можно меньше.

Сакурадзима

В южной части японского острова Кюсю расположена гигантская вулканическая кальдера — Айра. Внутри самой кальдеры находятся японский город Кагосима и «молодой» вулкан Сакурадзима, возникший примерно 13 тысяч лет назад. Начиная с середины прошлого века, Сакурадзима не прекращал своей активности, постоянно выбрасывая клубы дыма из кратера. Жители Кагосимы буквально живут как на вулкане, поскольку извержение может начаться в любой момент. Несмотря на то, что непосредственно в его близи были построены специальные убежища, трудно сказать насколько серьезными будут последствия его извержения.

Лонг-Вэлли

Лонг-Вэлли располагается на востоке Калифорнии неподалеку от Мамонтовых гор. Кальдера Лонг-Вэлли образовалась в результате извержения вулкана-гиганта, произошедшего около 760 тысяч лет назад. В результате неистовой вулканической деятельности магматический очаг под вершиной полностью опустел, и вулкан буквально провалился сквозь землю. Но не исчез бесследно. В 1980 году здесь произошла серия крупных землетрясений, ознаменовавших рост возрождающегося купола. С тех пор на территории Лонг-Вэлли постоянно фиксируются подземные толчки и поднятие грунта в сопровождении с изменениями температуры воды в горячих источниках и выбросами газа. В целом это дает исследователям изрядный повод для беспокойства.

Озеро Тоба

На индонезийском острове Суматра находится крупнейшее на Земле вулканическое озеро, образовавшееся в кальдере вулкана Тоба во время последнего извержения, произошедшего 74 тысячи лет назад. Активность такого мощного вулкана может иметь самые серьезные последствия для глобального климата.

Весьма вероятно, что гигантский вулкан может скоро вновь проснуться. Об этом ученым говорят выделение вулканических газов и нагрев почвы на поверхности Тоба.

Мерапи

Он является одним из самых грозных и активных вулканов Индонезии и входит в десятку самых активных вулканов планеты. Мерапи взрывается в среднем раз в семь лет, обрушивая на окрестности потоки лавы и тучи пепла. Для местных жителей грозный вулкан и убийца и благодетель в одном лице: вулканический пепел превращает почву вокруг Мерапи в плодороднейшие земли — фермеры собирают с полей по несколько урожаев в год. Однако люди бегут без оглядки, когда Мерапи начинает извергаться: реки лавы и камни, размерами с небольшой дом, не раз превращали этот благоденствующий край в постапокалиптическую пустошь.

Пещеры Тсанкави на территории кальдеры Валлес

Кальдера Валлес

Это один из самых маленьких супервулканов нашей планеты и наиболее изученный вулканический комплекс в Северной Америке. Находится кальдера Валлес в штате Нью-Мексико, США . Несмотря на свой почтенный возраст (около 1,5 млн лет) этот вулкан до сих пор проявляет активность — в последний раз 50-60 тысяч лет назад. Но он до сих пор подает признаки жизни, а над поверхностью не останавливаясь поднимается возрождающийся купол.

Тааль

Вулкан Тааль пользуется дурной славой, благодаря своим разрушительным и мощным извержениям. Он расположен достаточно близко к столице Филиппин и Тихоокеанскому огненному кольцу. Предполагается, что озеро, окружающее его, на самом деле представляет собой остатки кратера древнего супервулкана. Если эта гипотеза верна, одного крупного извержения будет достаточно, чтобы поднятый вулканический газ и пепел держались в атмосфере Земли несколько месяцев. К сожалению, Тааль начал проявлять признаки активности еще в 90-х годах, а в 2010 году власти Филиппин повысили его уровень тревоги. Оба этих факта заставляют задуматься о том, что извержение Тааля может начаться в любой момент.