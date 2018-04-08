Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом

"В воскресенье вечером произошло возгорание квартиры на первом этаже в жилом трехэтажном четырехподъездном доме в городе Энгельсе. В результате из дома эвакуированы 55 жильцов, погибших в результате ЧП нет, информация о пострадавших уточняется", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пожарные уже ликвидировали открытое горение. Продолжается пролив деревянных стен дома.