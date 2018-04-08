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Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом
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Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом 

ТАСС 45 минут назад
Фото: АиФ
САРАТОВ, 8 апреля. /ТАСС/. Более 50 человек эвакуировали из горящего дома в городе Энгельсе Саратовской области. Информация о пострадавших уточняется, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.
"В воскресенье вечером произошло возгорание квартиры на первом этаже в жилом трехэтажном четырехподъездном доме в городе Энгельсе. В результате из дома эвакуированы 55 жильцов, погибших в результате ЧП нет, информация о пострадавших уточняется", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что пожарные уже ликвидировали открытое горение. Продолжается пролив деревянных стен дома.
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