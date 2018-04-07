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Группа российских туристов больше суток не может вылететь из Дубая
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Группа российских туристов больше суток не может вылететь из Дубая 

Говорит Москва 10 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По словам женщины, людей несколько раз сажали на борт, затем просили покинуть самолёт по причине технической неисправности. Она уточнила, что в этой ситуации туристы уже просто боятся лететь, опасаясь за техническое состояние самолёта.
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