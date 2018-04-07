Группа российских туристов больше суток не может вылететь из Дубая

По словам женщины, людей несколько раз сажали на борт, затем просили покинуть самолёт по причине технической неисправности. Она уточнила, что в этой ситуации туристы уже просто боятся лететь, опасаясь за техническое состояние самолёта.