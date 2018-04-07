В Приморье началась лесные пожары, горит территория более 40 тысяч гектаров

Амурской области горит более 41 тысячи гектаров леса. Спасатели направили в регион вертолет Ми-8 для помощи лесникам, — сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

В ведомстве уточнили, что на утро 7 апреля, на землях лесного фонда в Амурской области действует 30 очагов, за минувшие сутки на четыре возгорания стало больше. Практически все пожары — крупные. Ситуация остаётся сложной из-за сухой и ветреной погоды.

МЧС направит и в Амурскую область вертолет Ми-8 для доставки лесничих к местам тушения. Он будет работать там с воскресенья и до стабилизации обстановки. Пока что у спасателей нет возможности тушить пожары с воздуха из-за низкой температуры — водоёмы, откуда техника берет воду, ещё скованы льдом.

В настоящее время на ликвидации лесных пожаров в Приамурье работают более 650 человек и 122 единицы техники. По расчетам специалистов, группировка нуждается в десятикратном увеличении.