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В Приморье началась лесные пожары, горит территория более 40 тысяч гектаров
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В Приморье началась лесные пожары, горит территория более 40 тысяч гектаров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Амурской области горит более 41 тысячи гектаров леса. Спасатели направили в регион вертолет Ми-8 для помощи лесникам, — сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
В ведомстве уточнили, что на утро 7 апреля, на землях лесного фонда в Амурской области действует 30 очагов, за минувшие сутки на четыре возгорания стало больше. Практически все пожары — крупные. Ситуация остаётся сложной из-за сухой и ветреной погоды.
МЧС направит и в Амурскую область вертолет Ми-8 для доставки лесничих к местам тушения. Он будет работать там с воскресенья и до стабилизации обстановки. Пока что у спасателей нет возможности тушить пожары с воздуха из-за низкой температуры — водоёмы, откуда техника берет воду, ещё скованы льдом.
В настоящее время на ликвидации лесных пожаров в Приамурье работают более 650 человек и 122 единицы техники. По расчетам специалистов, группировка нуждается в десятикратном увеличении.
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