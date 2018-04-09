В Красноярском крае четыре человека потерялись во время метели 

КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Четыре человека потерялись из-за метели в районе поселка Жайма Манского района Красноярского края (в 100 километрах к югу от Краноярска), ведутся поиски, сообщает краевое учреждение «Спасатель».
"Подразделением КГКУ «Спасатель» выполнен выезд на поисково-спасательные работы по заявке МО МВД на поиски четырех граждан, которые 8 апреля по причине поднявшейся метели потеряли ориентир на горе Аргиджек в окрестностях населенного пункта Жайма Манского района. Поиски продолжаются", — говорится в сообщении.
В административном центре Манского района селе Шалинское сейчас около 0 и небольшой снег. В течение дня ожидаются осадки и температура до +7.