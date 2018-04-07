В затопленном башкирском поселке снизился уровень воды

В субботу, 7 апреля, в селе Байгузино Ишимбайского района улучшилось положение: вода стала уходить. За ночь ее уровень снизился на 40 сантиметров. Ухудшение обстановки с затоплением не прогнозируется.

— На месте работают спасатели. Пункт временного размещения готов к приему граждан. Также мы подготовили запас продуктов питания, медикаментов и питьевой воды, — рассказали в МЧС по республике.

Большая вода в поселок пришла 6 апреля. Затопленными оказались 10 участков. МЧС создало оперативный штаб. Людей из опасных домов эвакуировали.

— Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения не нарушены, — отметили спасатели.

Сельчан из опасных домов пришлось эвакуировать