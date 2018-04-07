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В затопленном башкирском поселке снизился уровень воды
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В Иерусалиме сошел благодатный огонь
В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В затопленном башкирском поселке снизился уровень воды 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В субботу, 7 апреля, в селе Байгузино Ишимбайского района улучшилось положение: вода стала уходить. За ночь ее уровень снизился на 40 сантиметров. Ухудшение обстановки с затоплением не прогнозируется.
— На месте работают спасатели. Пункт временного размещения готов к приему граждан. Также мы подготовили запас продуктов питания, медикаментов и питьевой воды, — рассказали в МЧС по республике.
Большая вода в поселок пришла 6 апреля. Затопленными оказались 10 участков. МЧС создало оперативный штаб. Людей из опасных домов эвакуировали.
— Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения не нарушены, — отметили спасатели.
Сельчан из опасных домов пришлось эвакуировать
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