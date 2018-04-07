В России осложнилась ситуация с паводками 

В Волгоградской области в зоне подтопления оказались 50 населенных пунктов. В некоторых городах Саратовской и Тамбовской областей ввели режим чрезвычайной ситуации. Под Воронежем талые воды затопили дома 2,5 тыс. человек, подтоплено семь низководных мостов. В зоне бедствия организованы лодочные переправы. Сигналы SOS поступают из Новой Усмани. Жители 200 домов жалуются, что власти уже который год не могут организовать водоотведение от жилого микрорайона, из-за чего во время весеннего паводка сотни семей оказываются в зоне подтопления. Сотрудники МЧС откачивают воду с затопленных участков, но, по словам жителей, это не решает проблему: талые воды с сельхоз полей потоком идут через водоотводные трубы автотрассы «Дон». В целом, по России из-за паводка подтоплены более 90 населенных пунктов, отчитались в спасательном ведомстве.