В Александровском районе в реке Малый Уран поднялась вода, подтоплен мост

В Александровском районе за сутки оказались под водой два моста.

7 марта между селами Малая Добринка и Хортица затопило низководный мост через реку Малый Уран.

Перелив воды через мост составляет 50 сантиметров. Населенные пункты от «большой земли» не отрезаны, въехать в села можно по основной дороге маршрута «Александровка-п. Шар-Малая Добринка», сообщает ГУ МЧС региона.

6 марта повысился уровень воды в реке Ток, подтопило мост в районе села Зеленая Роща. Сотрудники дорожной инспекции выставили запрещающие знаки. Жизнедеятельность сельчан не нарушена, основная дорога проходит через село Канчирово. Граждане обеспечены продуктами, питьевой водой и лекарствами.