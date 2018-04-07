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В Александровском районе в реке Малый Уран поднялась вода, подтоплен мост
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В Александровском районе в реке Малый Уран поднялась вода, подтоплен мост 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Александровском районе за сутки оказались под водой два моста.
7 марта между селами Малая Добринка и Хортица затопило низководный мост через реку Малый Уран.
Перелив воды через мост составляет 50 сантиметров. Населенные пункты от «большой земли» не отрезаны, въехать в села можно по основной дороге маршрута «Александровка-п. Шар-Малая Добринка», сообщает ГУ МЧС региона.
6 марта повысился уровень воды в реке Ток, подтопило мост в районе села Зеленая Роща. Сотрудники дорожной инспекции выставили запрещающие знаки. Жизнедеятельность сельчан не нарушена, основная дорога проходит через село Канчирово. Граждане обеспечены продуктами, питьевой водой и лекарствами.
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