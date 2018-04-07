Паводок: В Расловке дачников эвакуировали с крыш домов и автомобилей 

Сегодня сотрудники службы спасения спасли людей, оказавшихся заложниками паводковых вод. На малых реках в зоне затопления оказались дачные участкив результате подъема уровня воды в районе Расловки-1. Спасатели провели три операции по эвакуации людей.
Как сообщили спасатели, жителей они снимали даже с крыш домов, эвакуировали из автомобилей. И с сегодняшнего дня, 7 апреля, на подтопленном дачном массиве дежурит пост ОГУ «Служба спасения Саратовской области. Процесс под контролем у ГУ МЧС.
Однако, синоптики и спасатели предупреждают, что таяние снега в самом разгаре, запасов воды за зиму скопилось много, и советуют не посещать дачные участки, чтобы не подвергать жизнь опасности.