В Японии появилось первое подразделение морского десанта

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости . Торжественная церемония размещения первого подразделения морских десантных сил в составе наземных сил самообороны Японии прошла в субботу на острове Кюсю.

По данным агентства Киодо, так называемая Бригада быстрого размещения амфибийных сил насчитывает 2 тысячи 100 человек. В будущем численность подразделения планируется увеличить до 3 тысяч человек.