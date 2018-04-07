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В Японии появилось первое подразделение морского десанта
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В Японии появилось первое подразделение морского десанта 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
ТОКИО, 7 апр — РИА Новости. Торжественная церемония размещения первого подразделения морских десантных сил в составе наземных сил самообороны Японии прошла в субботу на острове Кюсю.
По данным агентства Киодо, так называемая Бригада быстрого размещения амфибийных сил насчитывает 2 тысячи 100 человек. В будущем численность подразделения планируется увеличить до 3 тысяч человек.
В задачи нового подразделения будет входить защита отдаленных островов в Восточно-Китайском море, в том числе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Японией и Китаем. Не исключается, что в операциях в будущем будут задействованы 52 десантные машины-амфибии и 17 конвертопланов Osprey CV-22.
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