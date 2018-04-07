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Самолет США провел разведывательный полет вблизи Новороссийска
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Самолет США провел разведывательный полет вблизи Новороссийска 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 6 апреля совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи морских границ Краснодарского края, сообщает Интерфакс.
Американский морской разведчик с бортовым номером 168433, вылетевший во второй половине дня в пятницу с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около трех часов курсировал вблизи российского побережья на Черном море, совершая пролеты вблизи Севастополя и Новороссийска.
По имеющимся данным, американский самолет временами приближался к российскому побережью в районе Севастополя и Новороссийска на расстояние приблизительно 35-40 км.
Авиационные наблюдатели полагают, что увеличившаяся в последние дни интенсивность полетов западных разведывательных самолетов вблизи российских границ на Балтике связана с проходящими там крупномасштабными военными учениями российского Балтийского флота.
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