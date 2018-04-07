Самолет США провел разведывательный полет вблизи Новороссийска

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 6 апреля совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи морских границ Краснодарского края , сообщает Интерфакс

Новороссийска. Американский морской разведчик с бортовым номером 168433, вылетевший во второй половине дня в пятницу с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около трех часов курсировал вблизи российского побережья на Черном море, совершая пролеты вблизи Севастополя

По имеющимся данным, американский самолет временами приближался к российскому побережью в районе Севастополя и Новороссийска на расстояние приблизительно 35-40 км.

Авиационные наблюдатели полагают, что увеличившаяся в последние дни интенсивность полетов западных разведывательных самолетов вблизи российских границ на Балтике связана с проходящими там крупномасштабными военными учениями российского Балтийского флота.