Ещё
Вода отступила в двух районах Волгоградской области, девять подтоплены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вода отступила в двух районах Волгоградской области, девять подтоплены 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: v1.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Уровень воды снизился ниже опасных отметок в Кумылженском и Алексеевском районах Волгоградской области, где введен режим ЧС из-за паводка, еще девять муниципальных образований остаются частично подтопленными, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.
Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным МЧС, в пятницу уровни воды снизились ниже опасных отметок в Кумылженском и Алексеевском районах, люди смогли вернуться в свои дома.
"По состоянию на 22.00 мск 6 апреля, в зоне подтопления находятся населенные пункты девяти муниципальных образований", — сказал собеседник агентства.
Частично остаются подтопленными 47 населенных пунктов, 2282 придворовые территории, 408 домовладений, в которых проживают 2178 человек. В пункты временного размещения и к родственникам эвакуирован 61 человек.
Спасатели откачивают воду из домов, очищают придомовые территории, оборудуют водоотводные траншеи. В работах по ликвидации последствий паводка задействованы 926 человек и 241 единица техники.
РИА Новости: последние новости
Комнаты для инвалидов и специальные датчики. Что есть в ТЦ на случай пожара В Волгоградской области эвакуировано 123 человека из станицы Кумылженской В Волгоградской области на водоемах открылась навигация
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии грузовик въехал в толпу людей127
Порошенко пообещал украинцам победу в войне201
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре54
Украинские пограничники задержали россиянина204
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца41
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение