В Волгоградской области около 400 человек остаются в зоне подтопления

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега, 4 апреля на территории всего региона был введен режим ЧС. К 6 апреля частично подтопленным оказался 41 населенный пункт, в котором проживают 4,4 тысячи человек.

"По состоянию на 8.00 мск 10 апреля, частично остается подтопленным 31 населенный пункт, 2498 придворовых территорий, 140 домовладений, в которых проживают 406 человек", — сказал собеседник агентства. В пунктах временного размещения находятся 35 человек.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказании адресной помощи жителям пострадавших районов задействованы около 880 человек и 230 единиц техники.