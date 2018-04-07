6 апреля в Алтайском крае и Республике Алтай произошли слабые землетрясения

В 14.40 по местному времени произошло землетрясение магнитудой в 2.5 балла в Солтонском районе Алтайского края . Сейсмическая активность также проявилась в 38 км на северо-востоке от села Солтон — в Кош-Агачском районе Республики Алтай , в районе хребта Бийская Грива. Интенсивность сотрясений оценивается как слабая.

В 19.21 по местному времени незначительное сейсмическое событие магнитудой в 3 балла было зарегистрировано в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3.4 баллов MSK64. В 50 км зону попали 4 населённых пункта Горного Алтая: Бельтир, Артолык, Чаган Узун и Мухор-Тархата. Толчки населением не ощущались.