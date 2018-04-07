В Залегощенском районе горел жилой дом

Пожар в селе Казарь Краснозоренского района Орловской области произошёл накануне днём, 6 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в дежурную часть в 15.57. С огнём боролись силы и средства Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.

Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.