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В Залегощенском районе горел жилой дом
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В Залегощенском районе горел жилой дом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар в селе Казарь Краснозоренского района Орловской области произошёл накануне днём, 6 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в дежурную часть в 15.57. С огнём боролись силы и средства Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.
Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Залегощенском районе горел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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