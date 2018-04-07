Ещё
Паводки пришли в Центральную Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паводки пришли в Центральную Россию 

Мир24 52 минуты назад
В нескольких регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Там эвакуируют местных жителей.
В Воронежской области подтоплено более 350 домов, в которых живут около 2,5 тысячи человек. В Калачеевском районе из-за опасного уровня воды потребовалась эвакуация жителей нескольких поселков.
«Имеются прогнозы как наихудших сценариев, так и критических. Если при наихудшем сценарии прогнозируются подтопления 22 населенных пунктов в 12 мунициальных районах, при критическом развитии паводковой ситуации — 41 населенный пункт, который может попасть под подтопления», — говорит заместитель начальника регионального главка МЧС России Сергей Забаровский.
В Волгоградской области тем временем подтоплено 44 населенных пункта. Более 130 человек эвакуированы, из них почти 60 — дети. Многие из эвакуированных находятся в пунктах временного размещения, остальные — у родственников.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Африка начала разваливаться на две части Паводки в Волгоградской области: под воду ушли 18 сел Ставрополье готовится к весеннему половодью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС определился по «Северному потоку-2»161
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня101
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»154
Известный актер заступился за критикующего россиян Козловского156
«Началась война с Россией»: паника в Норвегии107
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение