Паводки пришли в Центральную Россию

В нескольких регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Там эвакуируют местных жителей.

Воронежской области подтоплено более 350 домов, в которых живут около 2,5 тысячи человек. В Калачеевском районе из-за опасного уровня воды потребовалась эвакуация жителей нескольких поселков.

«Имеются прогнозы как наихудших сценариев, так и критических. Если при наихудшем сценарии прогнозируются подтопления 22 населенных пунктов в 12 мунициальных районах, при критическом развитии паводковой ситуации — 41 населенный пункт, который может попасть под подтопления», — говорит заместитель начальника регионального главка МЧС России Сергей Забаровский.

Волгоградской области тем временем подтоплено 44 населенных пункта. Более 130 человек эвакуированы, из них почти 60 — дети. Многие из эвакуированных находятся в пунктах временного размещения, остальные — у родственников.

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