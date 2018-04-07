Более 3 тыс. жителей Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды

МОСКВА , 7 апреля. / ТАСС /. Сильный ветер, мокрый снег и дождь привели к массовым аварийным отключениям электричества в Тверской области — без света в регионе остались около 3,1 тыс. человек, сообщается в субботу на сайте Минэнерго РФ.

"С 12:20 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, дождь) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей — около 3 100 человек", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлекли 20 бригад в составе 48 человек и 22 единиц специальной техники.