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Более 3 тыс. жителей Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды
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Более 3 тыс. жителей Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды 

ТАСС 50 минут назад
Фото: НашеМедиа
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер, мокрый снег и дождь привели к массовым аварийным отключениям электричества в Тверской области — без света в регионе остались около 3,1 тыс. человек, сообщается в субботу на сайте Минэнерго РФ.
"С 12:20 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, дождь) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей — около 3 100 человек", — говорится в сообщении.
К аварийно-восстановительным работам привлекли 20 бригад в составе 48 человек и 22 единиц специальной техники.
Накануне на сайте регионального ГУ МЧС появилось предупреждение в связи с усилением ветра с порывами до 15 — 18 м/сек.
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