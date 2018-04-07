Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в центре Москвы

Здание до приезда спасателей покинули 10 человек.

Во время тушения огня, согласно предварительным данным, спасен один человек.

— 6 апреля произошел пожар в квартире по адресу: улица Мещанская, дом №14. Возникло загорание на площади 10 квадратных метров. Пожар ликвидирован, — уточнили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе МЧС.

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