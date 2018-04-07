Ещё
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в центре Москвы 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Здание до приезда спасателей покинули 10 человек.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что в столичном районе Мещанский произошел пожар.
Во время тушения огня, согласно предварительным данным, спасен один человек.
— 6 апреля произошел пожар в квартире по адресу: улица Мещанская, дом №14. Возникло загорание на площади 10 квадратных метров. Пожар ликвидирован, — уточнили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе МЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загорелась квартира на 17 этаже жилого дома на Пятницком шоссе
Вечерняя Москва: последние новости
Пассажиры почти 20 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 6 апреля Пожар в сочинском жилом доме локализован На территории Подмосковья подготовлено 55 пунктов временного размещения на случай сильного паводка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня84
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США384
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса378
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского129
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра44
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение