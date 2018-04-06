В Хабаровском крае все первые лесные пожары возникли около села Победа

Все четыре лесных пожара, зафиксированных в Хабаровском крае с началом опасного для тайги сезона, возникли в Уликанском лесничестве неподалёку от посёлка Победа. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в управлении лесами регионального Минприроды , на 10 утра 6 апреля действуют три очага горения тайги, два из которых локализованы на площади 17 гектаров, один ликвидируется на площади 10 гектаров.

— Действующий пожар зарегистрирован в 10 км северо-западнее Победы, два локализованных обнаружены в юго-западном направлении от посёлка, — говорит специалист управления лесами Эльза Трифонова. — Угрозы населенному пункту нет.

В тушении задействованы 22 человека и вездеход, парашютистов-десантников к местам ликвидации очагов огня доставил вертолёт МИ-8. Космические спутники на землях других категорий обнаружили 55 термоточек с активным горением. Напомним, первый в пожароопасном сезоне этого года очаг горения леса возник в 12 км от посёлка Победа, тайга выгорела на площади 45 гектаров. Предполагается, что его причиной стало неосторожное обращение людей с огнём. Управление лесами напоминает, при обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).