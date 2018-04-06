Полиция не подтвердила угрозу взрыва на северо-востоке Москвы

Эвакуации жильцов дома, где якобы была угроза, не проводилось.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что сведения об угрозе взрыва в столичном жилом доме не соответствуют действительности.

6 апреля появилась информация, согласно которой есть угроза взрыва в жилом девятиэтажном доме, находящемся на северо-востоке столицы.

— Данные об угрозе взрыва не соответствуют действительности. Угрозы взрыва не было, никакой эвакуации не проводилось, — сообщили «ВМ» в пресс-службе Главного Управления внутренних дел (ГУВД.

Отметим, что стало известно о предполагаемой угрозе в пятницу вечером.

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