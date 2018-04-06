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Пожар в одном из домов в Махачкале
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Пожар в одном из домов в Махачкале 

Mirmol.ru 57 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Пожар в одном из домов в МахачкалеВ одном из жилых домов по улице Петра 1 города Махачкала произошло возгорание, огонь сжег почти весь дом. Сотрудники МЧС уже локализовали огонь в 17:25. Жертв и пострадавших нет.
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