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Пожар в одном из домов в Махачкале
Mirmol.ru
57 минут назад
Фото:
Mirmol.ru
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Пожар в одном из домов в МахачкалеВ одном из жилых домов по улице Петра 1
города Махачкала
произошло возгорание, огонь сжег почти весь дом. Сотрудники
МЧС
уже локализовали огонь в 17:25. Жертв и пострадавших нет.
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