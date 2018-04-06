Спасатели эвакуировали 25 человек при пожаре в Коми 

Пожарные ликвидировали возгорание многоквартирного жилого дома в республике Коми и спасли 25 человек. Среди эвакуированных присутствовал ребенок, сообщило ИА Nation News.
Возгорание жилого дома произошло утром 6 апреля в Сыктывкаре. Благодаря оперативности МЧС уже через час пожар был ликвидирован. Экстренные службы эвакуировали 25 человек, среди которых — один ребенок.
Предварительная версия случившегося — небрежное обращение с огнем.
Жительница Якутска сообщила о пропаже родственников, которые уехали на рыбалку. Благодаря звонку женщины «Службе спасения РС (Я)», удалось предотвратить гибель 12 человек.