Гигантская трещина «разрезает» континент

Кении появилась огромная трещина. По прогнозам исследовательской группы Fault Dynamic, рано или поздно она расколет африканский континент, передает "Уралинформбюро"

Трещина протяженностью несколько километров, глубиной 15 метров и шириной до 20 метров ужаснула местных жителей. По мнению ученых, пролом образовался уже давно из-за подземной вулканической деятельности, а обнажили его недавние сильные ливни.

Геологи утверждают, что Африка медленно расходится на две части. Однако окончательный раскол случится не раньше, чем через 50 миллионов лет.