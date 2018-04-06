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Гигантская трещина «разрезает» континент
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Гигантская трещина «разрезает» континент 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Кении появилась огромная трещина. По прогнозам исследовательской группы Fault Dynamic, рано или поздно она расколет африканский континент, передает "Уралинформбюро".
Трещина протяженностью несколько километров, глубиной 15 метров и шириной до 20 метров ужаснула местных жителей. По мнению ученых, пролом образовался уже давно из-за подземной вулканической деятельности, а обнажили его недавние сильные ливни.
Геологи утверждают, что Африка медленно расходится на две части. Однако окончательный раскол случится не раньше, чем через 50 миллионов лет.
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